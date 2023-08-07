Самарская область получит финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха

В Самарской области уделяется большое внимание детскому отдыху Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ направит 1 млрд. рублей на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства будут направлены в 16 регионов, в том числе – в Самарскую область.

Финансирование позволит построить порядка 40 строений, которые смогут вместить более 1,5 ребят. Благодаря этому число отдыхающих детей вырастет более чем на 7,5 тыс. человек за сезон.

– Рассчитываем, что наши маленькие граждане с пользой проведут время со сверстниками и увидят природные красоты, исторические достопримечательности и памятники культуры, которыми так богата наша страна, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Отметим, что в Самарской области уделяется большое внимание детскому отдыху. Этим летом в регионе был открыт новый корпус в патриотическом лагере «Авангард». Церемонию посетили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Дмитрий Азаров.