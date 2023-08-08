В Самаре очередная магнитная буря придет 26 августа 2023 года

Жители столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Она накроет областной центре 26 августа 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия: головной болью, слабостью, снижением внимания и работоспособности, появиться сонливость. Местным жителям рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, самарцам предстоит подготовиться и к погодным изменениям. Жаркие дни сменятся похолоданием в конце августа текущего года.