В Самарской области организация не заключила трудовой договор с работником

В отношении руководителя предприятия и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Жигулевск Самарской области организация нарушила трудовые права своих сотрудников. Речь идет об ООО «Глобус». Теперь в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях.
— В надзорный орган обратился житель Жигулевска, который работал в организации в должности водителя-экспедитора. После обращения была проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Как выяснилось, приказ о приеме на работу мужчины не издавали, трудовой договор не заключали и запись в трудовую книжку не вносили. За уклонение от оформления трудового договора организацию ждет административная ответственность.
Прокуратура Жигулевска внесла представление директору, в отношении руководителя предприятия и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Сейчас акты рассматриваются.
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