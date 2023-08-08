В Самаре 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам 1 млн рублей сбережений

Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 76-летняя местная жительница поверила мошенникам и перевела около 1 миллиона рублей. Сбережения пенсионерки лежали на счете.

— Пожилой женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником одного из банков и сообщил, что мошенники пытаются похитить ее деньги, лежащие на счете, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести полностью всю сумму якобы на безопасный расчетный счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 1 миллион рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.