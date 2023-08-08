В Самарской области мужчина не смог доплыть до противоположного берега и утонул

Обследование донной акватории осложнялось «нулевой видимостью». Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В понедельник, 7 августа, в Кинель-Черкасском районе Самарской области 57-летний мужчина не доплыл около 10 метров до противоположного берега и утонул. Полицейские обратились к водолазам поисково-спасательного отряда специального назначения.

— Житель села Дубовый Колок пытался переплыть водоем «Восточный» и пропал. Вызов на данное место поступил в 10:10. Обследование донной акватории осложнялось «нулевой видимостью», — сообщили в поисково-спасательном отряде Самарской области.

В 14:05 водолаз обнаружил пропавшего мужчину – он находился на глубине трех метров. Утонувшего жителя региона доставили до берега. В проведении работ участвовали три водолаза.

Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила поведения на воде, особенно в жаркую погоду.

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