В Самарской области число соискателей увеличилось на 8%

В регионе появилось больше желающих пойти на работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, как изменился уровень конкуренции на рынке труда. В регионе увеличилось число самарцев, желающих устроиться на работу.

По информации hh.ru, рост числа резюме отмечают во всех сферах, в среднем по рынку труда он составил 8%. Наибольшее количество резюме отправили в сфере страхования – 11%, в сфере науки и образования – 11%, туризма и гостеприимства – 10%. При этом, наименьший рост зафиксировали в сферах управления персоналом, высшего и среднего менеджмента и в автомобильной бизнесе.

Количество резюме от соискателей выросло впервые с апреля текущего года. Подобная тенденция наблюдается во всех регионах ПФО.