Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 5:11

В Самарской области число соискателей увеличилось на 8%

Количество самарцев, желающих устроиться на работу, выросло из-за снижения конкуренции
Алена ПРОВКИНА
В регионе появилось больше желающих пойти на работу

В регионе появилось больше желающих пойти на работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, как изменился уровень конкуренции на рынке труда. В регионе увеличилось число самарцев, желающих устроиться на работу.

По информации hh.ru, рост числа резюме отмечают во всех сферах, в среднем по рынку труда он составил 8%. Наибольшее количество резюме отправили в сфере страхования – 11%, в сфере науки и образования – 11%, туризма и гостеприимства – 10%. При этом, наименьший рост зафиксировали в сферах управления персоналом, высшего и среднего менеджмента и в автомобильной бизнесе.

Количество резюме от соискателей выросло впервые с апреля текущего года. Подобная тенденция наблюдается во всех регионах ПФО.