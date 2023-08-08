В Самарской области собутыльник обокрал спящего знакомого

Вором оказался 29-летний житель Сызрани, у которого не было постоянного источника дохода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области 52-летний местный житель обратился к сотрудникам ППС за помощью. У него украли телефон, серебряные ювелирные украшения, часы и рюкзак. Полицейские в течение часа задержали вора.

— Ранее мужчина распивал спиртные напитки в квартире у своей приятельнице с малознакомым ему мужчиной. Из-за выпитого алкоголя сызранец уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Спустя 30 минут сотрудники патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования заметили на скамейке около одного из домов разыскиваемого мужчину и задержали его. Вором оказался 29-летний житель Сызрани, у которого не было постоянного источника дохода.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой и заведомо ложный донос. Он добровольно выдал сотрудникам полиции похищенное имущество. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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