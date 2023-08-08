В Самаре инспекторы задержали пассажира с наркотиками

Инспекторы задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские дорожные полицейские провели патрулирование. На улице Демократической в одном из автомобилей они задержали преступника.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в автомобиле «ВАЗ 21123» находился нервный молодой человек. Сотрудники полиции провели личный досмотр, мужчина пытался сбежать, но правоохранители задержали подозреваемого. При досмотре у мужчины обнаружили запрещенные вещества, масса которых превысила 4 грамма. По данным полицейских, подозреваемый официально не трудоустроен и ранее судим за кражу.

Задержанный признался, что купил наркотики через интернет для личного потребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.