В Самаре местным жителям рассказали, кто может зарабатывать от 150 тысяч рублей

Самарцам рассказали о высокооплачиваемых вакансиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о высокооплачиваемых вакансиях города. Жители смогут узнать, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областном центре больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей. На втором месте – менеджер по продажам корпоративным клиентам с зарплатой в 120 тысяч рублей. На третьем месте – сварщик на полуавтомат с зарплатой до 120 тысяч рублей. Также в рейтинг вошли: начальник (до 100 тысяч рублей) и менеджер по продажам В2С (от 80 тысяч рублей).

Самая высокооплачиваемая вакансия в августе – врач-стоматолог в Москве (зарплата от 370 тысяч рублей в месяц).