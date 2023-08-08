В Самарской области по вине пьяного водителя погиб более пьяный пассажир

Пассажир получил телесные повреждения и в последующем скончался в медицинском учреждении. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В апреле этого года в Сызрани 43-летний местный житель сел пьяный за руль и в районе дома № 58 по проспекту 50 лет Октября допустил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека. Теперь мужчину ждет суд.

— Мужчина на автомобиле Nissan Juke не учел интенсивность движения и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и наехал на бордюр. В результате этого машина врезалась в световую опору ЛЭП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В машине находился 73-летний пассажир, он получил телесные повреждения в последующем скончался в медицинском учреждении. Как оказалось, погибший был хозяином автомобиля, а мужчина сел за руль чужой машины, только потому что был не в таком сильном опьянении, как его знакомый. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.