Граффити из Самары вышло в финал фестиваля стрит-арта «ФормART»

Огромную картину, посвященную педагогам и наставникам, нарисовал самарский художник Дмитрий Пирог Фото: правительство Самарской области

В ПФО стартовало голосование за лучшее граффити в рамках фестиваля стрит-арта «ФормART». Тема фестиваля в 2023 году — «Сила знания». Проект из Самары выбился в финалисты. Теперь муралу с ученым, который нарисовал на фасаде школы № 12 художник Дмитрий Пирог, осталось пройти только этап экспертного и народного голосования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Все жители региона и не только смогут поддержать работу самарского художника «Открытие возможностей». Его картина попала в 14 лучших граффити округа. Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 17 августа включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Номер для голосования за самарский проект — 12. Проголосовать можно только один раз.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов ПФО.

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