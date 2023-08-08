В Самарской области женщина на ВАЗе врезалась на перекрестке в мопед

В результате ДТП пострадали два человека: водитель мопеда и его пассажирка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 7 августа 2023 года, в Чапаевске произошло ДТП. Примерно в 08:45 женщина на ВАЗ-211440, двигаясь по ул. Вокзальной, врезалась в мопед RACER ORIGINAL GB. О происшествии сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, за рулем отечественной легковушки находилась 29-летняя женщина. Только в этом году она 11 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. В пути следования автомобилистка выехала на нерегулируемый перекресток, не пропустив мопед, который двигался по главной дороге. За рулем двухколесного транспорта находился 40-летний мужчина.

В результате происшествия пострадали водитель мопеда и его 34-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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