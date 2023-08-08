Тратить, копить бонусы и получать кешбэк: предпринимателям стоит присмотреться к бизнес-картам

Чем больше тратишь, тем больше баллов, а значит и кешбэка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дебетовые бизнес-карты с кешбэком успели оценить как корпоративные клиенты, так и предприниматели. Больше всего бонусов, по мнению аналитиков, предприниматели получают за покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, на станциях техобслуживания, в магазинах товаров для дома, автозапчастей и стройматериалов, в ресторанах, кафе и на автозаправках. Корпоративные клиенты только одного Сбера за четыре года обменяли полученные бонусы на 1,7 млрд рублей. А размер выплат за покупки по новым бизнес-картам, которые можно открыть до конца сентября, с повышенным кешбэком будет равен 60 млн рублей.

- Чтобы получить дополнительный источник дохода, предпринимателям достаточно открыть дебетовую бизнес-карту, подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» в интернет-банке и расплачиваться картой за покупки. Бонусы будут накапливаться автоматически — увидеть их количество можно в личном кабинете интернет-банка. Как только на счете накопится 3 тыс. баллов, их можно будет конвертировать в рубли, - уточнил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбера.