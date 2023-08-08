В Самаре 12 августа перекроют три улицы из-за Дня физкультурника

Из-за перекрытия дорог изменится трасса следования автобусов №№ 11, 61 и 261 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 12 августа 2023 года, в Самаре перекроют три улицы. Движение ограничат в районе набережной Волги из-за проведения спортивного мероприятия, посвященного Дню физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 16:00 12 августа до 01:00 13 августа 2023 года нельзя будет ездить по улице Максима Горького от Венцека до Вилоновской, по улице Вилоновской от Максима Горького до Волжского проспекта и по Волжскому проспекту от Вилоновской до Маяковского. На этих же участках будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Ограничения не распространяются на машины полиции, медиков и пожарных, а также на авто с пропусками.

Из-за перекрытия дорог изменится трасса следования трех автобусов. В объезд будут курсировать маршруты №№ 11, 61 и 261. Со временными схемами их движения можно ознакомиться здесь. Жителей Самары просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема ограничения движения Фото: администрация Самары

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