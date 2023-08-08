Дед Мороз и лето: ТК «Гудок» зовет самарцев и гостей города на фестиваль мороженого

Счастье – это когда лето, жара и мороженое. Фото предоставлено ТК "Гудок"

Самый вкусный фестиваль года стартует в ближайшую субботу в полдень и продлится до 17 часов в зоне отдыха «Поющие трубы» на 1 этаже ТК.

Анимация, детские мастер-классы, активные игры, крио-шоу, крутейшие фотозоны, выступления юных артистов – настоящий калейдоскоп активностей и очень много мороженого за участие в празднике.

Вход свободный.

Подробная информация о празднике по ссылке: https://t.me/gudokmall

Следите за самыми яркими и интересными праздниками в ТК «Гудок»

Реклама. ИП Морозова З.Т.