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НовостиОбщество8 августа 2023 8:32

Дед Мороз и лето: ТК «Гудок» зовет самарцев и гостей города на фестиваль мороженого

Яркий праздник пройдет в торговом центре 12 августа
Ирина ПОЛЬНИКОВА
Счастье – это когда лето, жара и мороженое. Фото предоставлено ТК "Гудок"

Счастье – это когда лето, жара и мороженое. Фото предоставлено ТК "Гудок"

Самый вкусный фестиваль года стартует в ближайшую субботу в полдень и продлится до 17 часов в зоне отдыха «Поющие трубы» на 1 этаже ТК.

Анимация, детские мастер-классы, активные игры, крио-шоу, крутейшие фотозоны, выступления юных артистов – настоящий калейдоскоп активностей и очень много мороженого за участие в празднике.

Вход свободный.

Подробная информация о празднике по ссылке: https://t.me/gudokmall

Следите за самыми яркими и интересными праздниками в ТК «Гудок»

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