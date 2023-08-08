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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:30

Пожар вспыхнул на железнодорожной станции Шигоны в Самарской области

В Самарской области 7 августа загорелось неэксплуатируемое здание на одной из ж/д станций
Анастасия ПИГИНА
На тушение огня у пожарных ушло около полутора часов

На тушение огня у пожарных ушло около полутора часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области справились с пожаром на железнодорожной станции Шигоны. Там загорелось неэксплуатируемое строение. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожару был присвоен уровень 1 – БИС. Об этом сообщило ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Пожар на станции Шигоны вспыхнул в ночь на 7 августа 2023 года. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 02:27. На место прибыло пять пожарных расчетов и 19 человек. Для устранения возгорания было подано пять стволов «Б». Уже в 03:59 пожар был локализирован, а через 25 минут удалось полностью ликвидировать открытое горение.

В результате пожара пострадавших и погибших нет. В настоящий момент причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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