В Самарской области у мужчины украли оставленный без присмотра велосипед

Велосипед мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области у 28-летнего местного жителя украли велосипед, который был оставлен без присмотра около дома на улице Свердлова. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

— После осмотра территории, поквартирного обхода, проверки ломбарда и других проведенных мероприятий вора удалось найти. Им оказался ранее неоднократно судимый 52-летний местный житель, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, у мужчины даже не было постоянного места жительства, поэтому он находился у знакомых. Его нашли при проверке «неблагополучных» квартир. По словам жителя Новокуйбышевска, он был недалеко от велосипеда и видел, как владелец оставил транспортное средство, не пристегнув его замком-тросом.

Велосипед мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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