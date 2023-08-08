В Самарской области у мужчины украли оставленный без присмотра велосипед

Велосипед мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Новокуйбышевск Самарской области у 28-летнего местного жителя украли велосипед, который был оставлен без присмотра около дома на улице Свердлова. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.
— После осмотра территории, поквартирного обхода, проверки ломбарда и других проведенных мероприятий вора удалось найти. Им оказался ранее неоднократно судимый 52-летний местный житель, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, у мужчины даже не было постоянного места жительства, поэтому он находился у знакомых. Его нашли при проверке «неблагополучных» квартир. По словам жителя Новокуйбышевска, он был недалеко от велосипеда и видел, как владелец оставил транспортное средство, не пристегнув его замком-тросом.
Велосипед мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.