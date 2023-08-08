В Самаре до конца октября заделают ямы на ул. Свободы и Елизарова

Участки улиц Свободы, Елизарова и Долотного переулка включены в план локального ремонта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы пожаловались на отвратительное состояние дорожного полотна на ул. Свободы, ул. Елизарова и Долотного переулка. В преддверии начала осени эта проблема особенно беспокоит горожан. На жалобы жителей в социальных сетях отреагировали представители департамента городского хозяйства и экологии.

– Там не ямы, а ямища!!! Хоть бетоном залейте, чтобы домой заехать можно было, – выразили свое недовольство состоянием дорог жители Кировского района города под одним из постов губернатора.

В социальных сетях чиновники департамента ответили, что участки ул. Свободы и ул. Елизарова, а также Долотный переулок уже включены в план локального ремонта. Все работы по улучшению состояния дорожного покрытия планируется выполнить до конца октября 2023 года в рамках выделенного финансирования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.