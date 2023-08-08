В Самаре больше половины горожан недовольны своим отпуском

Многие самарцы не могут полноценно отдохнуть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие горожане недовольны своим отпуском. Самарцы считают, что за первые два месяца летам им так и не удалось полноценно отдохнуть.

По информации опроса группы Ренессанс, больше половины жителей Самары (56%) считает, что не успели отдохнуть за прошедшие месяцы. При этом, каждый третий винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Такие эмоции появляются из-за того, что респонденты не могут расслабиться. В этом признались 45% опрошенных.

От полноценного отдыха самарцев отвлекает плохая погода, на втором месте – переживания за работу, а на третьем – поездка вместе с родственниками.