В Самаре 13 августа состоится благотворительный концерт в поддержку больного малыша

Все вырученные деньги от продажи билетов будут переданы родителям пятимесячного Мирона / Фото: vk.com/dpckirillitsa

В воскресенье, 13 августа 2023 года, в Самаре пройдет благотворительный концерт в поддержку пятимесячного Мирона, у которого диагностировали отсутствие вилочковой железы. Это означает, что у мальчика отсутствует иммунитет.

Мероприятие состоится в концертном зале духовно-просветительского центра «Кириллица» (ул. Ново-Садовая, 260а). В нем примут участие: Михаил Морозов, Аркадий Соловейчик, Анастасия Сафонова, Сергей Лысенко, хор Aeternitas и другие.

– Сейчас Мирошке пять месяцев. Он уже дважды побывал в реанимации и с самого рождения видит только больничные стены и лица врачей. Мирон практически никогда не дышал свежим воздухом и не видел собственными глазами этот огромный и прекрасный мир, – делится мать мальчика Римма.

Все вырученные деньги от продажи билетов будут переданы родителям Мирона. Стоимость начинается от 300 рублей. Верхняя граница цены билета определяется только желанием помочь в спасении мальчика.

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