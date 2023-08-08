Жителей Самарской области предупредили о возможных вредных выбросах в воздух

Предупреждение передали на 20 предприятий региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за неблагоприятных метеорологических условий объявили первую степень опасности. Местных жителей предупредили о возможных вредных выбросах. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— С 19:00 7 августа до 19:00 8 августа 2023 года ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении.

НМУ первой степени опасности объявили для отдельных источников выбросов в Тольятти, Жигулевске и поселке Винтай. Также отмечается, что предупреждение передали на 20 предприятий региона.

Напомним, синоптики объяснили, с чем связана сильная жара, установившаяся в Самарской области. Оказалось, все дело во влиянии антициклона, который образовался в районе Кольского полуострова.

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