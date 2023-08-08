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НовостиОбщество8 августа 2023 10:00

В Самарской области усилен контроль за безопасностью на пляжах

В стране проводят ежедневные рейды у воды
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники ведомства проводят рейды

Сотрудники ведомства проводят рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во всей стране и в Самарской области усилили контроль за безопасностью на пляжах. С начала лета в России провели почти 100 тысяч рейдов.

По информации ГУ МЧС России, во время рейдов выявили более 6,7 тысяч детей, которые отдыхали без присмотра взрослых на пляжах. Специалисты отмечают, что именно это самая распространенная причина детских трагедий – безнадзорность со стороны родителей.

В стране проводят ежедневные рейды, в которых выявляют несовершеннолетних, находящихся у воды без взрослых. Сотрудники ведомства звонят родителям, а после провожают детей до дома.