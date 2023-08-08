Жители Шенталинского района обследовались у специалистов проекта «Забота рядом»

На приеме побывали более 70 человек. Фото: министерство здравоохранения СО

В Самарской области продолжается реализация проекта «Забота рядом». В его рамках узкие специалисты проводят прием в сельской местности. На днях такое мероприятие состоялось в Шенталинском районе. Муниципалитет посетили врачи Самарского областного кардиологического диспансера им. В.П. Полякова и областной больницы имени В. Д. Середавина.

– На приеме побывали более 70 человек. Это пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете и нуждающиеся в консультации высококвалифицированных специалистов, – рассказала заместитель Шенталинской центральной районной больницы Елена Кондратьева.

Прием для сельчан провели врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-гематолог, врач-уролог, врач-сердечно-сосудистый хирург и врач ультразвуковой диагностики. В результате 6 пациентов получили направления на госпитализацию в Самару по урологическому, пульмонологическому и кардиологическому профилям. Одному человеку, страдающему заболеванием сердца, азначено оперативное лечение.

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