Флейтистка из Тольятти стала участницей популярного шоу на федеральном канале

Участники шоу поборются за главный приз - 10 млн рублей / Фото: ТНТ

На прошлой неделе в Дагестане стартовали съемки второго сезона шоу «Вызов» на канале ТНТ. В проекте за главный приз борются команды из звезд и представителей науки и культуры. В этот раз за команду «умников» будет выступать уроженка Тольятти — флейтистка Полина Зибарева.

Участникам шоу «Вызов» предстоит нелегкий путь. На протяжении всего сезона они должны показать себя в челленджах на силу и интеллект и побороться за право остаться в проекте. Все это — в удивительных локациях Дагестана. Только одна пара, пройдя все испытания, сможет выиграть главный приз в 10 миллионов рублей.

Добавим, Полине Зибаревой 27 лет. Она окончила Школу музыки в Имоле (Италия). Сейчас девушка является артисткой оркестра Малого театра Москвы.

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