В Самарской области рыбу и морепродукты проверили на качество и безопасность

В результате было составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом полугодии 2023 года в Самарской области исследовали 200 проб рыбы, рыбной продукции и морепродуктов на качество и безопасность. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

По результатам лабораторных исследований выявили 1% проб, которые не отвечают требованиям. По фактам несоответствия рыбы и морепродуктов требованиям технических регламентов с реализации сняли одну партию рыбной продукции объемом 1,7 кг.

Пробы проверяли по разным показателям, в том числе микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим, паразитологическим и др. В результате было составлено пять протоколов об административных правонарушениях, по четырем из них вынесли предупреждения.

Жителям региона рекомендуют при покупке рыбы и морепродуктов обращать внимание на маркировку продукции, условия хранения и сроки годности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.