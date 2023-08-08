В Самаре привели в порядок двор на проспекте Карла Маркса в Кировском районе

Территория была комплексно обновлена. Фото: администрация Кировского района Самары

Дворы Самары продолжают преображаться в рамках губернаторского проекта «СОдействие». На днях работы были завершены на проспекте Карла Маркса, 481 в Кировском районе. Об этом сообщили в местной администрации.

– Работы стали возможны благодаря активности жителей. Они отмечают, что теперь там стало уютно и комфортно. Самарцы вместе с управляющей компанией будут следить за порядком обновленного двора, – рассказали в администрации Кировского района.

В рамках проекта во дворе была комплексно благоустроена территория: здесь привели в порядок тротуары, внутриквартальные проезды, подходы к входным группам, парковка. В дальнейшем жители планируют привлекать к участию в программах по благоустройству соседние дома.

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