В Самаре проекты КРТ реализуют на земельных участках общей площадью 142 га

Реализацию проектов КРТ обсудили на выездном заседании комитета Госдумы РФ в Самаре / Фото: minstroy.samregion.ru

В Самаре обсудили реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ). Эта тема была поднята на выездном заседании комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ, которое прошло в областной столице 4 августа 2023 года.

- В Самаре общая площадь земельных участков, вовлеченных в реализацию проектов КРТ, составит 142 га. Планируется ввести более 2 млн кв. м жилья, - сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.

Сейчас в городе идет реализация первой очереди КРТ. Механизм комплексного развития планируется применить на территории двух несмежных участков в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров и в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и внутридворового проезда в Кировском районе. Эти две локации по решению главы Самары Елены Лапушкиной объединили в один лот. Провести аукцион планируется в конце августа 2023 года.

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