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НовостиОбщество8 августа 2023 10:41

В Самарской области горожане собрали фрукты для животных в заповеднике

В Жигулевском заповеднике продолжается акция «Десерт для диких животных!»
Алена ПРОВКИНА
Первую партию фруктов уже передали. Фото: "Жигулевский заповедник"

Первую партию фруктов уже передали. Фото: "Жигулевский заповедник"

В Жигулевском заповеднике Самарской области местные жители собрали фрукты для животных. В регионе стартовала акция «Десерт для диких животных!».

По информации пресс-службы Жигулевского заповедника, первая партия вкусняшек для животных подана к столу. Жителям выразили благодарность за участие в акции и поддержку. Это лето довольно урожайно на яблоки. В такие годы местные жители часто задумываются, куда девать излишки, особенно, когда много опавших и поврежденных фруктов. Такие отходы могут принести пользу. Дикие животных заповедника любят такой десерт. Фрукты любят косули, кабаны, лоси, лисы, барсуки, куницы, сони, белки и даже ежи.

Каждый желающий житель региона может поделиться фруктами и оставить их в прицепе у здания администрации заповедника. Сотрудники отнесут фрукты на подкормочные площадки.