В Кинеле на ул. Орджоникидзе два ВАЗа столкнулись на встречке

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 7 августа 2023 года, в Кинеле произошло серьезное ДТП. Примерно в 20:10 напротив дома № 82 по ул. Орджоникидзе столкнулись два ВАЗ-211440. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 23-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь со стороны ул. Чехова в направлении ул. Д. Бедного, выехал на встречную полосу. В тот момент по ней ехал другой вазовский автомобиль, за рулем которого находился 22-летний молодой человек. Избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия пострадали водитель встречного автомобиля и его 43-летний пассажир. Обоих отвезли в больницу, где им назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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