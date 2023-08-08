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НовостиПроисшествия8 августа 2023 10:58

В Кинеле на ул. Орджоникидзе два ВАЗа столкнулись на встречке

Два человека пострадали в серьезном ДТП в Самарской области
Анастасия ПИГИНА
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 7 августа 2023 года, в Кинеле произошло серьезное ДТП. Примерно в 20:10 напротив дома № 82 по ул. Орджоникидзе столкнулись два ВАЗ-211440. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 23-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь со стороны ул. Чехова в направлении ул. Д. Бедного, выехал на встречную полосу. В тот момент по ней ехал другой вазовский автомобиль, за рулем которого находился 22-летний молодой человек. Избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия пострадали водитель встречного автомобиля и его 43-летний пассажир. Обоих отвезли в больницу, где им назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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