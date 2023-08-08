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НовостиОбщество8 августа 2023 11:09

В Самаре каждый третий родитель хотел бы сократить время детей в интернете

Самарцы считают, что дети могут проводить за монитором не более 2 часов
Алена ПРОВКИНА
Родители хотели бы ограничить время детей в интернете

Родители хотели бы ограничить время детей в интернете

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие родители хотели бы уменьшить срок пребывания детей в интернете. Горожане считают, что дети могут сидеть перед монитором не более 2 часов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в Китае разрабатывают режим защиты детей в интернете. Родители смогут ограничить время доступа детей к приложениям. Подобный сервис интересен родителями с детьми в возрасте от 8 до 12 лет. Им хотели бы воспользоваться 81%. Каждый третий родитель считает, что 2 часа в интернете в день ребенку достаточно.

При этом, каждый пятый хотел бы ограничить присутствие детей онлайн до 3 часов в день.