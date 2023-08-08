Ипотека в июле побила рекорды 2023 года

Лето – традиционное время отпусков и, как следствие, обычно наблюдается снижение потребительской активности на многих рынках, в том числе рынке недвижимости. Но не в 2023 году – как раз наоборот, его участники фиксируют небывалый покупательский спрос. По данным сайта Домклик, в июле был поставлен рекорд с начала 2023 года. Так, только в Сбербанке объем выдач по сравнению с июнем увеличился на 7,3% и достиг 115,4 тысяч кредитов общим объемом 390,5 млрд рублей. А всего за 7 месяцев 2023 года объем выдач оказался на 86% больше, чем за тот е период 2022 года.

Основным драйвером роста потребительской активности выступает ипотека, и прежде всего льготные программы: «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

- Доля льготной ипотеки во всех выдачах банка в июле превысила 50% — почти 50 тысяч кредитов на 207 млрд рублей было оформлено с господдержкой, - отмечает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в июле было выдано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области.