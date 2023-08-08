В Самаре пройдет лекция из цикла «История жанра в зеркале советского кинематографа»

Также на лекции речь пойдет об особенностях детективного жанра на примере телесериалов и художественных фильмов. Фото: музей Рязанова

В субботу, 12 августа, в 17:30 в самарском музее Эльдара Рязанова пройдет третья лекция «Детектив как ключ к тайне советской экономики» в рамках цикла «История жанра в зеркале советского кинематографа». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Лектором выступает киновед Олег Горяинов. Он расскажет, могут ли западные сюжетные схемы работать с сознанием советского зрителя и что лежит в основе конфликта, когда финансовый интерес вписан в рамки социалистического общества.

Также на лекции речь пойдет об особенностях детективного жанра на примере телесериалов и художественных фильмов. Так, будут обсуждаться «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Профессия – следователь», трилогия о полковнике Зорине и др.

Стоимость посещения составляет 200 рублей с человека. Лекция будет идти полтора часа. Все желающие должны предварительно записаться по телефону 332-05-16 или по ссылке.

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