Российский оператор связи заблокировал 5,4 млн спам-звонков и 4,7 млн смс в июле 2023 года

О нежелательных звонках и сообщениях можно сообщить в ФАС и оператору связи. Фото: МегаФон.

ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 году. В июне прошлого года ФАС совместно с ведущими операторами запустили сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков. Через специальную форму на сайте операторов и на портале ведомства можно сообщить о поступившей голосовой или смс-рекламе.

К меморандуму присоединился еще один российский оператор – Yota.

Компания ведет активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 года спам-фильтры отсеяли почти 5,4 миллиона нежелательных звонков и свыше 4,7 миллиона смс.

- Специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик, — отметил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Система учитывает признаки, характерные для спам-вызовов и сообщений. Критерии выявления регулярно обновляются с использованием больших данных и алгоритмов машинного обучения.

Абоненты также могут пожаловаться на спам. О нежелательных звонках можно сообщить на портал антимонопольного ведомства или через форму на сайте оператора связи, а СМС-сообщение достаточно переслать на бесплатный номер 1911.