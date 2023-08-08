Театральный фестиваль на природе прошел в Самарской области

Участие в нем приняли 14 театральных коллективов

Фестиваль самодеятельного театрального искусства «Лесной театр» состоялся в Шигонском районе. Он прошел на живописном берегу Волги в поселке Волжский Утес. Участие в нем приняли 14 коллективов. Они представили вниманию зрителей музыкальные миниатюры, стихотворения, отрывки из спектаклей и многое другое.

– Участники продемонстрировали свою артистичность, исполнительское мастерство, сценическую культуру. Для них был проведен мастер-класс по хороводу и состоялось сказочное театрализованное представление «В поисках Нептуна», – рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Помимо этого, на мероприятии открылась выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел из разных уголков губернии. А все желающие могли пройти уроки театрального творчества.