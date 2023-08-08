В Самарской области экс-директриса школы получала зарплату фиктивных сотрудников

В результате экс-директриса завладела суммой более 340 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области бывшую директрису «Детской художественной школы» города Отрадный признали виновной в служебном подлоге и мошенничестве с использованием своего служебного положения.

— С 2019 года по 2022 год женщина получала бюджетные средства за фиктивно трудоустроенных сотрудников учреждения. Работники числились в учреждении, но фактически трудовые обязанности не исполняли, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

В результате экс-директриса завладела суммой более 340 тысяч рублей, которые городская администрация предоставляла для оплаты труда работников. Как отметили в пресс-службе УФСБ по Самарской области, было выявлено три факта противоправной деятельности.

Похищенными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению. В ходе расследования она была уволена с занимаемой должности. Суд назначил экс-директрисе наказание в виде штрафа в размере 390 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.