В Самаре канализация у стадиона «Солидарность Арена» оказалась забита тряпками и кусками труб

На очистку забитого мусором колодца ушло больше двух часов / Фото: РКС-Самара

В субботу, 5 августа 2023 года, в Самаре около стадиона «Солидарность Арена» произошла коммунальная авария. Незадолго до матча «Крылья Советов» - «Ростов» выявили технологический отказ на канализационном коллекторе диаметром 400 мм. Это привело к сильному изливу на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба компании «РКС-Самара».

Хоть участок линии не находился на балансе организации, специалисты быстро среагировали на сообщение и выехали на место. Как выяснилось, канализация оказалась забита различным мусором. На очистку колодца ушло более двух часов. В результате на свет извлекли упавшую внутрь чугунную крышку, куски полиэтиленовых труб, обрывки сигнальной ленты, мотки тряпок и влажных салфеток.

Кто-то сбросил в колодец сигнальные ленты, куски труб и чугунную крышку / Фото: РКС-Самара

- Вероятно, стройматериалы остались после каких-то работ, но вместо правильной утилизации их сбросили в ближайший колодец, - предположили ресурсники.

В тот день победили и коммунальщики, и «Крылья Советов». Первые успешно устранили засор, а вторые разгромили «Ростов» со счетом 5:1. Самарцам напоминают: колодцы канализации предназначены только для отведения сточной и дождевой воды, бросать туда мусор запрещено.

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