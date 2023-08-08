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НовостиОбщество8 августа 2023 11:51

В Самаре полицейские и общественники провели беседу с детьми в библиотеке

Самарские правоохранители напомнили малышам о ПДД
Алена ПРОВКИНА
Полицейские пообщались с детьми. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские пообщались с детьми. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции и общественники провели профилактические мероприятия в областной столице. Беседы прошли на базе областной детской библиотеки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители напомнили малышам о правилах безопасного поведения дома и на улице, а также о том, как нужно вести себя при общении с незнакомцами, обратившимся с какой-либо просьбой. Детей попросили выучить наизусть домашний адрес, номер телефона родителей для связи со взрослыми.

Особое внимание акцентировали на важности ставить родителей в известность о своих прогулках. Помимо этого, не стоит задерживаться на улице допоздна.