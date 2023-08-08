Самарские семьи с двумя детьми стали покупать больше жилья в ипотеку

Льготная ипотека по-прежнему выступает драйвером развития нового строительства и главным финансовым инструментом для клиентов, приобретающих первичную недвижимость. Фокус внимания заемщиков с «ипотеки с господдержкой-2020» продолжает смещаться в сторону «семейной». Например, в ВТБ по итогам семи месяцев года 57 тысяч россиян получили в банке льготную ипотеку более чем на 333 млрд рублей. Только за июль кредит по ней оформили свыше 10 тысяч человек на 60 млрд рублей. Это на 40% по объему превысило значение июля прошлого года. В банке рассказали, что на льготных условиях проводят примерно каждую вторую ипотечную сделку. По итогам семи месяцев основные выдачи в сегменте пришлись на «семейную» программу, которая с этого года расширена на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми.