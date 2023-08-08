Житель Самарской области написал стихотворение для участников спецоперации

Сергей Афанасьев решил поддержать военных Фото: скриншот с видео

Житель Самарской области Сергей Афанасьев написал стихотворение, посвященное бойцам спецоперации. Таким образом мужчина решил поддержать защитников Отечества.

– Пусть мое стихотворение будет подарком нашим ребятам, призванным защищать Россию. Сейчас нет и не может быть ничего важнее, чем поддержка тех, кто защищает Родину, – поделился Сергей Афанасьев.

В своих трогательных строчках самарец воспевает солдат, говорит об их героизме и силе духа.

Как сообщили в Народном фронте Самарской области, автор стихотворения в течение 12 лет работал в Тольяттинском военном техническом институте – там он занимался подготовкой военных инженеров. Сергей является кандидатом химических наук, доктором технических наук, доцентом по специальности «Экология», членом Российского союза писателей.