В Самаре показали, как будет выглядеть фасад дома Самарцева после реставрации

Зданию на ул. Водников более 100 лет / Фото: УГООКН Самарской области

В Самаре постепенно реставрируют памятники архитектуры в историческом центре. Настало время и для дома Самарцева на ул. Водников, 36а. Его ожидает капитальный ремонт фасада. УГООКН по Самарской области согласовало соответствующий проект.

В рамках реставрации предусмотрено максимальное восстановление первоначального облика исторического здания. Планируется ремонт кирпичной кладки цоколей и ремонт трещин, восстановление декоративных элементов, ремонт выносной части карниза и окон, установка новых дверей, подходящих по архитектурному стилю. В арке рядом с историческим зданием появятся новые распашные кованые ворота, а над входом – новые кованые навесы.

По данным регионального УГООКН, первый каменный этаж по этому адресу был построен до 1882 года. Левая часть дома принадлежала вдове урядника Василисе Куприяновой, правая – мещанину Ивану Синицыну. В 1885 году последний стал полноправным владельцем здания. В дальнейшем он продал часть, принадлежавшую вдове, Егору Самарцеву. В начале ХХ века дом уже представлял собой двухэтажное здание. Большую его часть сдавали в аренду. В настоящее время это МКД.

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