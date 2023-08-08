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НовостиОбщество8 августа 2023 12:12

Жителям Самарской области рассказали о выборе кокосового и миндального молока

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе растительных напитков
Ирина СИНЕГУБОВА
Желательно, чтобы напиток дополнительно был обогащен кальцием, витамином В12 и витамином D.

Желательно, чтобы напиток дополнительно был обогащен кальцием, витамином В12 и витамином D.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре жителям Самарской области рассказали о том, стоит ли пить растительное молоко. Самыми распространенными растительными напитками сейчас являются овсяное, рисовое, миндальное, кокосовое, соевое молоко и др.

Растительный напиток является выжимкой из орехов, злаков или семян с водой. В них процент жирности значительно ниже, чем в натуральном молоке, за исключением кокосового. В Роспотребнадзоре отметили, что такие напитки – оптимальный выбор для пациентов с непереносимостью лактозы и аллергией на животное молоко.

Однако важен и состав такого «молока». Желательно, чтобы напиток дополнительно был обогащен кальцием, витамином В12 и витамином D. Лучше также брать без добавленного сахара, фруктозы, меда, финикового и кленового сиропов, мальтодекстрина.

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