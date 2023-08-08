В Самаре из-за провала асфальта перекрыли участок пр. Юных Пионеров

На месте происшествия работают коммунальные службы Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 8 августа 2023 года, в Кировском районе Самары образовался провал. Огромная яма разверзлась на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов. На время восстановительных работ движение там пришлось ограничить.

- С 14:30 введено полное перекрытие дороги из-за работ на коллекторе диаметром 2000 мм на проспекте Юных Пионеров, 157. Ограничение действует от проспекта Юных Пионеров, 155 до улицы Металлистов, - говорится в сообщении на сайте компании «РКС-Самара».

Напомним, провал образовался неподалеку от пешеходного перехода. К счастью, в момент обрушения асфальта ни людей, ни машин радом не было. Никто не пострадал. Отметим, что похожий случай произошел в апреле 2022 года. Тогда на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов тоже появилась внушительная яма. Причиной стало обрушение свода старого коллектора.

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