Самарский эксперт Мария Иванова назвала 12 признаков идеальной квартиры

Один из плюсов - большие, просторные комнаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали, как правильно распознать идеальную для покупки квартиру. 12 признаков прекрасной жилплощади озвучила самарский эксперт по недвижимости Мария Иванова.

– В квартире должно быть минимум транзитных зон, маленькая входная «грязная» зона, большая гардеробная во входной группе, идеальные квадратные комнаты. Высота потолков должна достигать 3,6 метров, – поделилась эксперт.

Не менее важную роль играет правильное расположение комнат. По мнению эксперта, оно должно быть следующим: две спальни окнами в тихий двор, в них всегда темно и глухо даже с открытыми окнами. Необходимо наличие мастер-спальни – со своим санузлом с окном.

– Общественные комнаты должны выходить окнами на активную улицу. Мне так нравится. Также нужна большая кухня-гостиная и чтобы в каждой комнате было по два окна – больших, с широкими подоконниками от пола 30 см, – подчеркнула Мария Иванова.