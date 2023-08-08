В Самаре в кинотеатре на набережной покажут «Моану», «Остров» и «Мумию»

Самарцев приглашают посмотреть фильмы под открытым небом / Фото: vk.com/samnab

Стало известно расписание кинотеатра под открытым небом «Филин», который работает на четвертой очереди набережной Волги. Рассказываем, какие фильмы можно будет бесплатно посмотреть с 9 по 13 августа 2023 года.

В среду, 9 августа, состоится показ фильмов: «И на камнях растут деревья» 12+ (в 15:45), «Прекрасный день по соседству» 12+ (в 18:25), «Жизнь как чудо» 12+ (в 20:25). В четверг, 10 августа, в кинотеатре детский день. Самые юные зрители смогут увидеть мультфильмы «Котенок по имени Гав» 0+, «Сказ о Петре и Февронии» 6+. Уже в 18:25 начнется «Моана» 6+, а в 20:20 – «Воровка книг» 12+.

В пятницу, 11 августа, в кинотеатре на набережной можно будет посмотреть: «Всегда говори «Да» 12+ (17:00), «Мумия» 12+ (18:55), «Остров» 16+ (21:10). В субботу, 12 августа: «Шайбу! Шайбу!» 0+ (16:00), «Движение вверх» 6+ (16:35), «На Волжских берегах: пираты Жигулевского моря» 12+ (19:00), «Порко Россо» 12+ (19:30), «Хроника пикирующего бомбардировщика» 12+ (21:25).

В воскресенье, 13 августа, самарцев ждут бесплатные показы фильмов: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+ (16:35), «Карьера Димы Горина» 6+ (18:20), «Ной» 12+ (20:10). Понедельник и вторник в «Филине» традиционно технические дни.

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