Дмитрий Азаров прокомментировал перенос производства Lada Largus в Ижевск

Перенести производство планируется уже в следующем году. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск. Напомним, этот процесс планируется завершить во втором квартале следующего года. Глава региона отметил, что такое решение – очень продуманное.

– Решение продуманное и обоснованное. Достижение масштабных задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, требует увеличения выпуска существующих и новых моделей, – поделился Дмитрий Азаров.

Губернатор также рассказал о дальнейших планах АвтоВАЗа. В их числе – максимальная загрузка производственных линий в Автограде.

– Мы прогнозируем максимальную загрузку конвейера главной производственной площадки концерна в Тольятти. Наш автозавод будет выпускать уже знакомые нам LADA Vesta, Niva Travel и Legend, LADA Granta, а также новые модели – LADA Iskra, LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta, – подчеркнул губернатор.

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