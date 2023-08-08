В Самарской области «Ласточка» в дни «Протоки» будет делать остановку на платформе Грушина

Дополнительную остановку назначат поезду "Ласточка" Самара - Жигулевское море / Фото: КбшЖД

С 11 по 13 августа 2023 года состоится фестиваль самопознания и здорового образа жизни «Протока». Люди из многих регионов страны приедут в Самарскую область, чтобы посетить увлекательные площадки для живого общения и обмена опытом. Мероприятие пройдет на фестивальной поляне имени Валерия Грушина. В связи с этим временно изменится расписание движения электропоездов «Ласточка».

По данным Самарской пригородной пассажирской компании, в дни фестиваля специально для удобства гостей мероприятия по-новому будут ходить «Ласточки» между Самарой и Жигулевским морем. У них появится дополнительная остановка – на платформе имени Валерия Грушина. Подробнее ознакомиться с расписанием можно здесь.

Напомним, в этом году у «Протоки» десятилетний юбилей. В честь этого события мероприятие подготовило особо захватывающую программу.

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