«Кучерявый всегда хотел жить кучеряво»: «Крылья Советов» выложили ролик в стиле «Настоящего детектива» перед матчем с «Зенитом»

Гленн Бейл в ролике. Фото: скриншот видео

«Крылья Советов» перед матчем с «Зенитом» в Кубке России опубликовали ролик в стиле сериала «Настоящий детектив». В нем сыграли Гленн Бейл, Егор Карпицкий и Иван Бобер.

В видео много отсылок к последним событиям. Например, чай, который пьет персонаж Бейла, называется «Ahmad». В первом туре РПЛ самарцы обыграли грозненский «Ахмат» 2:1.

На вопрос Карпицкого о самочувствии Бейла, тот отвечает: «До сих пор башка раскалывается после этой «Балтики». Это отсылка к поражению самарцев в Кубке России в матче с калининградским клубом 2:3. А фраза «Кучерявый всегда хотел жить кучеряво» - намек на Александра Коваленко, который в межсезонье перешел в «Зенит».

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Балтика» пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в среду, 9 августа 2023 года. Начнется игра в 19:30 по местному времени.