В Самарской области количество разводов увеличилось на 4,4% в 2023 году

В этом году развелись более 5 тысяч пар Фото: "КП" Архив

В Самарской области в первом полугодии 2023 года выросло количество разводов. Рост был зафиксирован на 4,4%. Количество зарегистрированных браков при этом оказалось значительно меньше. Такую печальную статистику озвучили в Самарастате.

– По сравнению с январем-маем 2022 года за аналогичный период этого года число зарегистрированных браков уменьшилось на 2,0%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 1144 распавшихся. В январе-мае 2022 года этот показатель был равен 1074, – информирует Самарастат.

Всего за прошлый год в регионе было зарегистрировано 5089 браков и 5465 разводов. В текущем году официально оформили отношения 4985 пар, развелись 5703.

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