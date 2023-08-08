В Самарской области в начале 2023 года снизилась рождаемость

За первые полгода в регионе родилось более 9 тысяч малышей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области в начале текущего года снизилась рождаемость. Статистику за январь-май озвучили в Самарастате.

– Число родившихся по сравнению с январем-маем 2022 года уменьшилось на 2,3%. Количество умерших сократилось на 11,7%, превысив число родившихся на 83,6% (в январе-мае 2022 года – в 2,0 раза), – сообщают специалисты Самарастата.

Из доклада следует, что в 2022 году в Самарской области родилось 10 011 малышей, умерло 20 338 человек. В текущем году количество родившихся составило 9 783, умерших – 17 959. При этом количество детей, погибших в возрасте до одного года, стало меньше – оно сократилось с 56 до 54 человек.

Отметим, что статистика по разводам в регионе также оказалась не самой лучшей. Оказалось, что в этом году жители губернии стали чаще разводиться, чем жениться.