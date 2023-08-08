Самарские спортсмены взяли 29 медалей на летних играх сурдлимпийцев

Соревнования проходили в Уфе. Фото: министерство спорта СО

В Уфе подвели итоги первых летних игр «Мы вместе. Спорт». Участие в них приняли спортсмены из 30 стран мира: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кении, Армении, Вьетнама, Камбоджи, Омана, Бахрейна, США, Франции и других. Всего – более 1500 человек. В их числе оказались спортсмены из Самарской области. Регион представил 21 участник. Они взяли 29 медалей.

– 29 наград - это подтверждение больших усилий и серьезного настроя. Игры сурдлимпийцев стали значимыми международными соревнованиями для наших спортсменов. Всем регионом мы гордимся их достижениями, – поделилась врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Всего в активе сборной России оказалось 546 медалей. Из них 211 золотых, 189 серебряных, 146 бронзовых. Второе место досталось Беларуси, третье – Кении.